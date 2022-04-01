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Güvenç Kurtar’dan yabancı teknik direktörlerle ilgili çok konuşulacak sözler

Yabancı antrenörlerin kendilerinden daha bilgili olmadıklarını söyleyen Teknik Direktör Güvenç Kurtar, "Valerian Ismael, Torrent, bunlar kim ya? Biz de bir laf vardır; ’Ayakkabımı atsam bundan iyidir’ diye. Ayakkabımı atsam onlardan daha iyi antrenörlük yapar" dedi.

Spor 01.04.2022, 11:36
Güvenç Kurtar’dan yabancı teknik direktörlerle ilgili çok konuşulacak sözler

Yabancı antrenörlerin kendilerinden daha bilgili olmadıklarını söyleyen Teknik Direktör Güvenç Kurtar, "Valerian Ismael, Torrent, bunlar kim ya? Biz de bir laf vardır; ’Ayakkabımı atsam bundan iyidir’ diye. Ayakkabımı atsam onlardan daha iyi antrenörlük yapar" dedi.

Türk futbolunun tecrübeli teknik adamlarından Güvenç Kurtar, Kocaeli’de düzenlenen bir panelde öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere Kocaelispor anılarını anlatan Kurtar, sporun önemine değindi. Panel içerisinde öğrencilerin sorularını da cevaplayan Güvenç Kurtar, ardından İHA muhabirine Türk futboluna dair açıklamalarda bulundu.

"Kulüplerin herhalde taş ocağı var, taş taşıtacaklar genç antrenörlere"

Genç teknik direktörlerin tercih edilmesinin önemli olduğunu ama tecrübenin de yabana atılmaması gerektiğini vurgulayan Güvenç Kurtar, "Jenerasyon değişiyor, gençler geliyor. Genç jenerasyondan yeni teknik adamlar yetişiyor. Onların gelip başarılı olmasını, onların çalıştırmasını istiyorlar. ‘Genç, dinamik, aç’ gibi üç kelimelik bir sloganları var. Halbuki bilgi ve tecrübe de çok önemli. Tecrübeyi yabana atmamak lazım ama bu sloganlar olunca bizi tercih etmiyorlar. Halbuki yanlış. Çünkü ben de şöyle söylüyorum; ’Kulüplerin herhalde taş ocağı var, taş falan taşıtacaklar genç antrenörlere’. Bizler bugünlere kolay gelmedik. O kadar emeğimiz var, o kadar başımızdan olaylar geçti ki bazı şeyleri değiştirebiliriz. Mesela düşecek çok takım var, ben geçen sene de bu sene de çok kurtarırdım veya şampiyonluğa oynatabilirdik. Bize de inşallah çok da gecikmeden sıra gelir. İnsanlar heyecanını, dinamikliğini kaybetmedikten sonra, arzulu ve istekli olduktan sonra her şeyi başarabilir. İnşallah bir gün eski başarılı günlerimize döneriz" ifadelerini kullandı.

"Yöneticilerin, antrenörlere aklı ermiyor"

Türkiye’deki yöneticilerin yabancı hoca tercihlerinin yanlışı olduğunu söyleyen Kurtar, "Yabancı hocaların bizden fazla bilgisi yok. Tekrar söylüyorum ki okulu, kitabı yok bu antrenörlüğün. Tabii tecrübeleriniz olacak futbolculuktan ve antrenörlükten. Kafanız çalışacak, bu işe kafa yoracaksınız. Futbolcuları fizik olarak, kondisyon olarak hazırlamak için o işin uzmanları var. Bu bizim işimiz değil. Biz nasıl maç alırız, ne değişiklikler yaparız, nasıl futbolcu eğitiriz, nasıl gole yönlendiririz, savunma yaparız.. Bunları öğreteceğiz. Yabancı antrenörün bizden bir fazlası yok ki. Kim bu işe kafayı yorarsa, o kadar daha iyi antrenör olur. Tabii olanaklar, yönetim, hepsi bir zincirin halkaları. Eskiden bu kadar para yoktu. Şimdi Anadolu kulüpleri dünya kadar para veriyor, 1 milyon Euro’ya adam alıyor. Müthiş paralar harcıyorlar. Avrupalı hocalar buraya gelecek, takımı tanıyacak. Yabancı hoca almaya aklım, sırrım ermiyor. Kusura bakmasınlar ama yöneticilerin antrenörlere aklı ermiyor" şeklinde konuştu.

"Ayakkabımı atsam onlardan iyi antrenörlük yapar"

"Hakkımızda birçok karalama da oluyor" diyen tecrübeli teknik direktör, şöyle devam etti:

"Formsuz dönemlerimiz de oluyor evet ama yaptığın iyi şeyleri görmüyorlar. Ne zaman başarısız olmuşsan onları sayıyor. Yöneticiler, adam alırken 10 tane antrenörle bir konuşsunlar. Birileri bir şey söylüyor, o onun amcası, öbürü onun dayısı, oradan torpil, buradan torpil, seni karalıyor, yabancı geliyor ondan sonra. Türkiye’de bu da var, bütün antrenörler birbirlerini kötülüyor, karalıyor. Olmayacak şeyleri aleyhinde konuşuyorlar. O yüzden de iş bulmak çok zor. Yabancı antrenörleri onun için öneriyorlar. Onlar da geliyor, başarılı olamıyorlar. İşte Sumudica geldi gitti, Romanya’da ceza almış. Türkiye’de 3-4 tane takımda çalıştı. En son Malatyaspor’u geldi, düşürdü, gitti. E ne oldu şimdi? O Malatyaspor’u ben alsam bu zor durumlara düşürmezdim. Kurtarırdım yani ama sorduğunda insanlar adını bile geçirmiyor. Kaliteli başkanlar, kaliteli idareciler, yöneticiler lazım. Şimdi bu gelen Valerian Ismael, Torrent, bunlar kim ya? Biz de bir laf vardır; ‘Ayakkabımı atsam bundan iyidir’ diye. Benim ayakkabımı atsam onlardan daha iyi antrenörlük yapar."

"Milli takımda iyi futbolcular var ama kadro yapısı yanlış"

Milli takımın 2002’den beri Dünya Kupası’nda yer alamamasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Kurtar, "Niye milli takım başarılı değil? 50 tane şey var. Biz de çok futbolcu var, iyi futbolcular var ama kadro yapısı yanlış. Çıkarılan kadroya bakıyorum yanlış. Ders alma da yok bizde. Avrupa Şampiyonası’na giden kadroya bak, sonrasında Dünya Kupası Elemeleri’ne giden kadroya bak. En azından onu örnek alıp bir baksaydın" diye konuştu.

"Çocuklarımızı spora yöneltmek mecburiyetindeyiz"

Gençlerin mutlaka spora yönlendirilmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Güvenç Kurtar, "Türk gençlerimizi, çocuklarımızı spora yönlendirmeliyiz. Sanat, bilim gibi şeyler çok önemli ama spor olmadan hiçbiri olmaz. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Çocuklarımızı spora yöneltmek mecburiyetindeyiz. Tesislerimizi çoğaltmalıyız. Futbol tabii ki önemli ama futboldan vazgeçtim, gençliğimizi kurtaralım. Gençliğimizi kötü yollara düşürmeyelim; uyuşturucu bağımlılığından, kahve köşelerinden, bilgisayar önlerinden kurtaralım. Çocuklarımız spor yapsın. Çamurda oynasınlar, batakta oynasınlar ama bir yer bulsunlar, oynasınlar" dedi.

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