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Güven Yalçın’ın ligdeki ilk golü
Beşiktaş’ı Sivasspor karşısında 18. dakikada öne geçiren Güven Yalçın, bu sezon ligdeki ilk golüne imza attı.
Spor 28.12.2020, 21:01
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Beşiktaş’ı Sivasspor karşısında 18. dakikada öne geçiren Güven Yalçın, bu sezon ligdeki ilk golüne imza attı.Süper Lig’in 15. haftasında Sivasspor’u konuk eden Beşiktaş, karşılaşmanın 18. dakikasında Güven Yalçın’ın golüyle 1-0 öne geçerken, genç futbolcu bu sezon ligdeki ilk golüne imza attı. Rachid Ghezzal’ın sağ kanattan gönderdiği ortada ceza sahası içinde kafayı vuran ve takımını öne geçiren Güven Yalçın, bu sezon toplamda ikinci kez gol sevinci yaşamış oldu. Tarsus İdman Yurdu ile oynanan kupa mücadelesinde penaltı kaçıran ancak ikinci yarıda Oğuzhan Özyakup’un asistinde topu filelere göndererek bu sezonki ilk gol sevincini yaşayan Güven, Sivasspor mücadelesinde ise ligdeki ilk golünü atmayı başardı.
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