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Gustavo sakatlandı
Fenerbahçe’nin Brezilyalı stoperi Gustavo Henrique, Rennes mücadelesine sakatlığı sebebiyle devam edemedi.
Spor 27.10.2022, 21:19
Fenerbahçe’nin Brezilyalı stoperi Gustavo Henrique, Rennes mücadelesine sakatlığı sebebiyle devam edemedi.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında Rennes ile karşılaşan Fenerbahçe’de Brezilyalı stoper Gustavo Henrique sakatlık yaşadı. Müsabakanın 59. dakikasında Rennesli oyuncuyla yaşadığı pozisyon sonrasında yerde kalan Gustavo müsabakaya devam edemezken 61. dakikada yerini Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski’ye bıraktı.