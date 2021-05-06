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Gustavo'nun talipleri arttı

Fenerbahçe'de teknik sorumlu görevine Emre Belözoğlu geldikten sonra fazla forma şansı bulamayan Luiz Gustavo'ya talip çıktı.

Spor 06.05.2021, 21:10
Gustavo'nun talipleri arttı

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu döneminde 11'deki yerini kaybeden ve takımdan ayrılacağı konuşulan Luiz Gustavo'nun talipleri artıyor.

ÇİN'DEN TALİPLER VAR

Daha önce Lyon ve bazı Çin kulüplerinin listesine giren Brezilyalı futbolcuya, eski kulübü Marsilya da talip oldu.

Fransız kulübünün, Gustavo'nun menajeri Roger Wittmann ile görüştüğü belirlendi. Ancak Marsilya'nın 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki futbolcu için bonservis bedeli ödemek istemediği öğrenildi.

Fenerbahçe ise Gustavo'dan transfer geliri elde etmeyi hedefliyor. Önümüzdeki günlerde Gustavo için yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

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