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Gustavo ıslıklandı

Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, oyundan alınırken sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Spor 30.09.2021, 21:32
Gustavo ıslıklandı

Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, oyundan alınırken sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ıslıklandı.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanan mücadelenin 70. dakikasında oyundan alınan Luiz Gustavo, taraftarlar tarafından ıslıklandı. Maç içerisindeki gösterdiği performansa tepki gösteren sarı-lacivertli tribünler, Brezilyalı futbolcuyu saha kenarına gelene kadar ıslıkladı. Gustavo’nun yerine oyuna Miha Zajc dahil oldu.

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