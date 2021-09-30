Son Dakika
EPDK: “1 Ekim 2021 itibariyle nihai elektrik satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır”
Gustavo ıslıklandı
Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, oyundan alınırken sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ıslıklandı.
Spor 30.09.2021, 21:32
Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, oyundan alınırken sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ıslıklandı.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanan mücadelenin 70. dakikasında oyundan alınan Luiz Gustavo, taraftarlar tarafından ıslıklandı. Maç içerisindeki gösterdiği performansa tepki gösteren sarı-lacivertli tribünler, Brezilyalı futbolcuyu saha kenarına gelene kadar ıslıkladı. Gustavo’nun yerine oyuna Miha Zajc dahil oldu.