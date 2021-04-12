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Gustavo ilk kez yedek

Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, sakatlıklar dışında ilk kez bir maça yedek kulübesinde başlıyor.

Spor 12.04.2021, 18:47
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Gustavo ilk kez yedek

Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, sakatlıklar dışında ilk kez bir maça yedek kulübesinde başlıyor.

Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanacak olan maçta sarı-lacivertlilerin Brezilyalı orta sahası Luiz Gustavo, sakatlıkları dışında ilk kez müsabakaya yedek kulübesinde başlıyor. Gustavo daha önce 26 kez kadroda yer alırken bu müsabakaların 25’inde ilk 11’de görev aldı. Sambacı 5 maçı sakatlık ve 1 maçı ise sarı kart cezası sebebiyle kaçırmıştı.
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