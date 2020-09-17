Gustavo Blanco Leschuk, İspanya’ya transfer oldu

Fraport TAV Antalyaspor oyuncusu Gustavo Blanco Leschuk, satın alma opsiyonu ile 1 yıl kiralık olarak İspanya’nın Oviedo takımına transfer oldu.

Kırmızı-beyazlıların resmi sosyal hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Gustavo Blanco Leschuk, satın alma opsiyonu ile 1 yıl kiralık olarak İspanya’nın Oviedo takımına transfer olmuştur. Futbolcumuza verdiği katkı için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz" denildi.