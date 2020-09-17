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Gustavo Blanco Leschuk, İspanya’ya transfer oldu

FRAPORT TAV ANTALYASPOR OYUNCUSU GUSTAVO BLANCO LESCHUK, SATIN ALMA OPSİYONU İLE 1 YIL KİRALIK OLARAK İSPANYA'NIN OVİEDO TAKIMINA TRANSFER OLDU.

Spor 17.09.2020, 14:13
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Gustavo Blanco Leschuk, İspanya’ya transfer oldu

Fraport TAV Antalyaspor oyuncusu Gustavo Blanco Leschuk, satın alma opsiyonu ile 1 yıl kiralık olarak İspanya’nın Oviedo takımına transfer oldu.

Kırmızı-beyazlıların resmi sosyal hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Gustavo Blanco Leschuk, satın alma opsiyonu ile 1 yıl kiralık olarak İspanya’nın Oviedo takımına transfer olmuştur. Futbolcumuza verdiği katkı için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz" denildi.

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