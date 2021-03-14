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Gustavo 40 gün sonra 11’de
Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, 40 gün sonra sarı-lacivertli formayla Gençlerbirliği karşısında 11’de yer aldı.
Spor 14.03.2021, 19:20
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Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, 40 gün sonra sarı-lacivertli formayla Gençlerbirliği karşısında 11’de yer aldı.Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Gençlerbirliği mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcu Luiz Gustavo 40 gün sonra formasına kavuştu. Tecrübeli oyuncu, ligde 2 Şubat’ta Hatayspor maçında dizinden sakatlanmıştı.