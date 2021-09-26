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Gürsel: "Kazanmak önemliydi"

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Altınordu maçının ardından, "Kazanmak önemliydi" dedi.

Spor 26.09.2021, 17:27
Gürsel: "Kazanmak önemliydi"

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Altınordu maçının ardından, "Kazanmak önemliydi" dedi.

TFF 1. Lig’in 7. haftasında Bandırmaspor, sahasında Altınordu’yu 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Öncelikle kazandığımız için mutluyuz. Manisa maçından sonra iç sahada oynadığımız bir maçtı ve kazanmak önemliydi. Buradan üç puanla ayrıldığımız için mutluyuz. Maçın başında maçı koparabilecek pozisyonları bulduk. Değerlendiremedik. Maçın başında 1-0 ya da 2-0 öne geçme durumumuz vardı ama 40. dakikada golü bulduk. İkinci yarıya da iyi başladık ama ondan sonraki süreçte Altınordu oyuncu değişikliklerinden ardından ön bölgeye çok adamla gelmeye başladı. Biraz oyun mücadele şekline döndü. Onlar da çok iyi mücadele ettiler. Maçın mücadelesi üst seviyedeydi. Çok kritik bir dakikada onlar beraberliği yakaladılar ama oyuncularım hemen cevap verdiler buna. 4 dakika sonra öne geçtiğimiz için mutlu olduk. Aynı şekilde golü yedikten sonra verdiğimiz tepki güzeldi. Kendi sahamızda kazanmak ve üç puanla ayrılmak çok güzel. Artık oyun kalitemizi arttırıyoruz. Her geçen maç oyunumuzun üstüne koyan ve gelişen bir Bandırmaspor var. Mutluyuz artık önümüzdeki haftaki maça hazırlanacağız" diye konuştu.

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