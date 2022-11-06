Gündüz süpürge, akşam raket sallıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinde temizlik personeli olarak görev yapan Ebru Çetin, gündüz sokakları süpürürken, akşam ise çok sevdiği masa tenisi turnuvasında ter döküyor.

Mersin Masa Tenisi Spor Kulübü tarafından organize edilen ve Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen ‘Mersin Masa Tenisi 9. Ferdi Turnuvası’nda heyecan verici karşılaşmalar yaşanırken, sporun dokunduğu hayatlar ile alakalı farklı yaşam öyküleri de ortaya çıkıyor.

“15 yıldır masa tenisi oynuyorum”

31 Ekim’de başlayan ve 12 Kasım’da sona erecek olan, Türkiye genelinde 90 sporcunun katıldığı turnuva Macit Özcan Spor Tesisleri’nde gerçekleşiyor. Turnuvada mücadele eden sporculardan birisi olan Ebru Çetin, farklı yaşam öyküsü ile ön plana çıkıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Temizlik Şube Müdürlüğünde temizlik personeli olarak görev yapan Ebru Çetin, gündüz mesai saatleri içerisinde görev alanı olan 108. Caddenin temiz kalmasını sağlarken, akşam saatlerinde ise 15 yıldır gönül verdiği masa tenisi sporu ile ilgili faaliyetlere katılıyor.

Masa tenisi ile 15 yıl önce market sektöründe çalışırken tanıştığını, hobi olarak başladığı bu spor dalında süreç içinde kendisini geliştirerek turnuvalara katıldığını, hatta bir turnuvada dereceye girerek üçüncülük elde ettiğini belirten Çetin, “Şu anda da ‘Mersin Masa Tenisi 9. Ferdi Turnuvası’nda mücadele ediyorum. Çok güzel bir duygu. Herkese tavsiye ediyorum. Herkes katılsın, herkes öğrensin isterim. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e de bize bu imkanları sunduğu için teşekkür ederim” dedi.