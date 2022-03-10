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Gündüz inşatta, akşam spor salonunda ter döküyor

Kastamonu’da yaşayan Afganistan uyruklu ’Mixed Martial Arts’ sporcusu, gündüzleri inşaatlarda çalışıp akşamları ise spor salonunda müsabakalara hazırlanıyor.

Spor 10.03.2022, 14:31
Gündüz inşatta, akşam spor salonunda ter döküyor

Kastamonu’da yaşayan Afganistan uyruklu ’Mixed Martial Arts’ sporcusu, gündüzleri inşaatlarda çalışıp akşamları ise spor salonunda müsabakalara hazırlanıyor.

4 yıldır Kastamonu’da yaşayan ve 20 senedir Türk tarihinde turan sporu olarak bilinen Mixed Martial Arts (MMA) ile ilgilenen Celal Sorhabi, gündüzleri inşaatlarda çalışarak ailesinin geçimini sağlıyor. İnşaattaki çalışmasının ardından Celal Sorhabi, akşamları da arkadaşlarıyla birlikte kurdukları spor salonunda antrenman yapıyor. Salonda tanıştığı Türk arkadaşları ile birlikte kısa adı MMA sporu ile uğraşan Celal Sorhabi, antrenmanlarını aksatmadan müsabakalara hazırlanıyor. Sorhabi, spor salonunda çocuklara da eğitim veriyor.

Türkiye adına müsabakalara çıkacağı karışık dövüş sanatları şampiyonasında altın kemere sahip olabilmek için ter dökeceğini söyleyen Sorhabi, Özbekistan asıllı Muhammed Emin Yusuf gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda her gün düzenli olarak 6 saat antrenman yaptığını ifade etti.

“MMA maçlarında derece elde edeceğimize inanıyorum”

Amacının şampiyonalarda derece elde etmek olduğunu ifade eden Celal Sorhabi, “Yaklaşık 4 senedir Türkiye’deyim. Afganistan’da ninjutsu sporunu yapıyordum. Türkiye’de ninjutsu sporu olmadığı için burada MMA sporu varmış, onunla tanıştık. Şimdi artık ninjutsu değil de MMA sporu için çalışıyoruz ama bunun yanında ninjutsu sporunu da çalışıyoruz. Yaklaşık 4 seneden beri buradayız, yaklaşık 3 aydır salonumuz var, burada gençlere eğitim veriyoruz. Şu ana kadar da 2-3 tane maça katıldık. Şimdi MMA için çalışıyoruz, inşallah MMA maçlarına da derece elde ederek başarılı oluruz” dedi.

“Maçlara katılmak için kendi cebimizden para veriyoruz"

4 yıl önce Afganistan’dan Türkiye’ye geldiğini ifade eden Celal Sorhabi, “Burada çeşitli milletten öğrencilerimize eğitim veriyoruz. Suudi Arabistan, Irak, İran, Afganistan ve Azerbaycan milletlerinden arkadaşlarımıza eğitim veriyoruz. Burada 3 tane hocayız, gündüzleri inşaatta çalışıyoruz, akşamları da spor salonunda arkadaşlarımıza eğitim veriyoruz. Ama biz şu anda maçlara katılmak için kendi cebimizden para veriyoruz. Bu nedenle maçlara katılmak bizlere biraz zor geliyor. Bizlere destek verilse burada iyi sporcularımız var ve iyi yerlere geleceklerine inanıyoruz. Ekonomik olarak biraz sıkıntı yaşıyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarda Türkiye’de değil, de dünya bazında şampiyonlukları kazanıp bu spor salonumuzda dünya şampiyonu çıkarabiliriz” diye konuştu.

“Dünya şampiyonu sporcu yetiştirmek istiyoruz”

Dünya Şampiyonu sporcular yetiştirmek istediklerini söyleyen Sorhabi, “Sporcularımızda ilerleme var. Sadece maddi bakımından sıkıntı yaşıyoruz. Çocuklar önümüzdeki ay maça gidecekler. Bir yerlerden destek alamıyoruz. Kendimiz masraflarımızı karşılıyoruz. Bize sponsor olunursa söz veriyoruz dünya şampiyonluğuna kadar sporcu yetiştirebiliriz” şeklinde konuştu.

“Hayatım sporla geçti, spor yapmayı seviyorum”

Hayatının sporla geçtiğini ve spor yapmayı sevdiğini anlatan Sorhabi, “Sabah saat 7’de kalkıp inşaat gibi zorlu işlerde çalışıyorum. Normalde iş çıkışı spor salonuna gelmemem lazım. Ama benim hayatım sporla geçti. Her ne kadar inşaatta çalışırsam çalışayım bu çocuklar için buraya gelmem gerekiyor. Çalışmalarımız gerçekten de çok zor ama çocuklar için ben seve seve eğitim veririm, böylece işimi daha çok seviyorum. Burada dünya şampiyonları çıkarabiliriz. Ben bir akşam veya birkaç ay gelmesem bu çocuklara kim eğitim verecek, ben gelmesem diğer arkadaşlar da gelmeyebilir ama bu çocuklara yazık olur. Çünkü bu çocukların önü çok açık. Bu çocukların dünya şampiyonluğuyla tanışmaları çok zaman almayacak” şeklinde konuştu.

“Ailemi geçindirmek için mecburen inşaatlara çalışıyorum”

Ailesini geçindirmek için mecburen inşaatlarda çalışması gerektiğine dikkat çeken Sorhabi, şöyle konuştu:

“Eğitim verdiğimiz için çocuklardan ücret almıyoruz, bunu Allah rızası için yapıyoruz. Ama ailemizi geçindirmek için mecburen çalışacağız. Çocuklara eğitim verirken destek gelecek düşüncesiyle başlamadık. Burada hiçbir şekilde öğrencilerden para almıyoruz. Burada hoca olarak 2-3 kişiyiz. Buradaki masrafları da kendi cebimizden ödüyoruz. Bu çocukların hedefleri için buradayız. Biz şimdi bu fedakarlıkları yapmasak bu çocuklara çok yazık olur. Ne kadar masraf olursa olsun bu çocukların eğitimlerini bırakamayacağız, sonuna kadar çocukların arkasındayız.”

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