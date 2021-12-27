banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Sanko Enerji Grubu IFC ile Anlaşma İmzaladı
Sanko Enerji Grubu IFC ile Anlaşma İmzaladı
Ergün Penbe'den Fatih Terim'e: Bugüne kadar hangi hocayı yetiştirdi?
Ergün Penbe'den Fatih Terim'e: Bugüne kadar hangi hocayı yetiştirdi?

Günde 9 saat çalışarak tarihin ilk Espor Dünya Şampiyonu oldu

Türkiye’nin en başarılı esporcularından olan ve tarihin ilk Valorant Dünya Şampiyonu Mehmet Yağız İpek (cNed), "Hedefimiz 2022 yılında şampiyonaya katılmak ve yine şampiyon olmak. Umarım başarabiliriz" dedi.

Spor 27.12.2021, 12:43
Günde 9 saat çalışarak tarihin ilk Espor Dünya Şampiyonu oldu

Türkiye’nin en başarılı esporcularından olan ve tarihin ilk Valorant Dünya Şampiyonu Mehmet Yağız İpek (cNed), "Hedefimiz 2022 yılında şampiyonaya katılmak ve yine şampiyon olmak. Umarım başarabiliriz" dedi.

Türkiye’nin en başarılı esporcularından birisi olan ve kariyerine 17 yaşında Zula isimli bilgisayar oyunuyla başlayan ’cNed’ rumuzlu Mehmet Yağız İpek, 2020 yılında piyasaya sürülen Valorant oyununda takımı Acend ile tarihin ilk Dünya şampiyonluğunu kazandı. Valorant oyununda parlayan esporcu, maçlarda gösterdiği performanslarla dünya çapında ün kazandı ve en iyi ’Jett’ oyuncusu olarak gösterildi. 2021 yılında sırasıyla 1. aşama Masters kupası, 3. aşama Challengers 1 Avrupa kupası ve 3. aşama EMEA Play-Off’ları üçüncülüğü kazanan ’cNed’ 2021 VALORANT Champions’ta takımı Acend ile birlikte Dünya Şampiyonu olarak ’Tarihin ilk VALORANT Dünya Şampiyonu’ unvanını da elde etti.

“Şampiyon olmak için çok çalıştık”

Şampiyonaya günde 9 saate kadar çalışma yaparak ulaştıklarını ifade eden Mehmet Yağız İpek, "Espor kariyerim 17 yaşında Zula ile başladı. Şuanda Valorant’ta espor kariyerime devam ediyorum. Kimse bizden şampiyonluk beklemiyordu ama biz şampiyon olmayı başardık. Güzel bir duyguydu. Umarım 2022’de şampiyon olmaya devam edebilirim. Yılın sonunda şampiyona olacağını biliyorduk ve bunun için çalıştık. Takım arkadaşları ve bana Acend ekibi bize çok yardımcı oldu. Çok çalıştık gerçekten. Ocak ayında kurulmuş bir takımdık ve Aralık sonuna kadar sadece 1 oyuncu değiştirerek devam ettik. Günde minimum 6, maksimum 9 saate kadar giden bir çalışma sürecimiz vardı. Hedefimiz 2022 yılında şampiyonaya katılmak ve yine şampiyon olmak. Umarım başarabiliriz” dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 18 26
13. Giresunspor 19 22
14. Antalyaspor 19 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 16 27
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8