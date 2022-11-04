Gümüşhanesporlu futbolcular farkındalık oluşturmak için organlarını bağışladı

Gümüşhane’de 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında Gümüşhanesporlu futbolcular ve yönetim organ bağışının önemine dikkat çekmek için organlarını bağışladı.

TFF 3.Lig, 3. grupta mücadele eden Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş. futbolcuları ve yönetimi 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında organ bağışının önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için organ bağışı ön protokolü imzaladı.

Kulübün Tekke köyündeki tesislerinde gerçekleşen ön protokol törenine İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Alptekin Giresunlu, Gümüşhane Devlet Hastanesi Organ ve Doku Bağışı Koordinatörü Neşe Öztürk, Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş. Başkanı Ertürk Yakut, yöneticiler ve futbolcular katıldı.

Organ bağışı noktasında toplumu bilinçlendirmek istediklerini anlatan İl Organ ve Doku Bağışı Koordinatörü Neşe Öztürk, futbolun toplumun büyük bir bölümünü etkilediği için organ bağışına bu noktadan dikkat çekmek istediklerini söyledi.

“Biz ölebiliriz ama bizden sonrakilere yardımcı olmamız gerekiyor”

Bütün vatandaşları organ bağışında bulunmaya davet eden Gümüşhanesporlu futbolcu Abdurrahman İlkyaz, “3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası için bütün Gümüşhanespor olarak organ bağışı için protokol yaptık. Sportif direktörümüz ve başkanımız da bizlere yardımcı oldu. Organ bağışının sadece beyin ölümü gerçekleşmeden önce yapılabildiğini öğrendik. Biz ölebiliriz ama bizden sonrakilere yardımcı olmamız gerekiyor. Biz duyarlı insanlar olarak bazı şeyleri kaybedebiliriz ama insanlara umut olabiliriz. Başka insanları ve başka aileleri sevindirebiliriz herkesi organ bağışına davet ediyorum” dedi.

“Spor yaptıkları için sağlığa yakın bir alan”

Futbolun toplum üzerinde birleştirici bir gücü olduğunu ve bu nedenle organ bağışına dikkat çekmek için futbolcularla bir araya geldiklerini söyleyen Gümüşhane Devlet Hastanesi Organ ve Doku Bağışı Koordinatörü Neşe Öztürk, “Organ Bağışı Haftası kapsamında tüm Türkiye’de çalışmalar yürütüyoruz. Biz bilinçli bir toplum oluşturmaya çalışıyoruz, insanlara organ bağışı konusunda bilgiler vermek için. İnsanların yüzlerini en çok çevirdikleri yönlere yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz sürekli. Bugün burada Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş. organlarını bağışladı birçok sporcuyla protokol imzaladık. Spor yaptıkları için sağlığa yakın bir alan hem toplumla ilgili meselelere çok yakın bir alan ve onları takip eden taraftarlar ve kulüpler var insanlar üzerinde etkileri var, bütün bunları bir arada derlemek için buradayız” diye konuştu.

Türkiye’nin organ bağışında Avrupa’nın önünde olduğunu aktaran İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Alptekin Giresunlu Alptekin Giresunlu, “Bugün Gümüşhanespor tesislerimizde futbolcularımızla gelip, kendileriyle tanıtım yapıp farkındalık oluşturup bir kısmıyla da inşallah organ bağışlarını aldık. Bildiğiniz gibi organ bağışı ülkemizde Avrupa ülkelerine nazaran biraz daha fazla olsa da daha çok canlıdan canlıya yapılmakta. İlimizde bu zamana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda 2300 civarında bağışçımız bulunmakta, önceki yıllarda da beyin ölümü gerçekleşen 4 kişiden bağış alarak ülkemizin çeşitli yerlerinde ihtiyaç bekleyen hastalarımıza naklettik” ifadelerini kullandı.

“Böyle önemli bir konuya duyarsız kalmamız mümkün değildi”

Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş. olarak sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini belirten Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş. Başkanı Ertürk Yakut, “Organ Bağışı Haftası nedeniyle Sağlık İl Müdürlüğümüzün yapmış olduğu talep neticesinde sosyal sorumluluk projesi olarak biz de bu projede bulunmak istedik. Organ nakli gerçekten çok önemli, kişilere hayat vermek, kişilere sebep olabilmek çok önemli. Bize gelen talep doğrultusunda takımımız de böyle bir proje gerçekleştirmek istediğini söyledi. Oyuncularımız da konuya sıcak baktılar ve bir ön protokol imzaladık. Bu ön protokol çerçevesinde bazı arkadaşlarımız organ bağışı yapacaklarını belirttiler. Böyle önemli bir konuya duyarsız kalmamız mümkün değildi biz de takım olarak tesislerimizi açtık, inşallah faydalı olur toplumda da bir farkındalık meydana getirir. Çünkü spor kulüpleri takip edilen ön planda olan kurumlar bu nedenle farkındalık oluşturacağını düşünüyorum” dedi.