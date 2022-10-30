Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş. :1 - Kuşadasıspor : 0

TFF 3.Lig 2. Grupta mücadele eden Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş. sahasında konuk ettiği Kuşadasıspor’u ’1-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR:

10. Dakikada sağ taraftan gelişen atakta Mikail Albayrak’ın pası ile topla buluşan İzlem Anıl Balaksız’ın ceza sahasının dışından sert vuruşu az farkla auta gitti.

15. dakika Anıl Balaksız’ın ara pasıyla topla buluşan İbrahim Koca’nın vuruşu kalecide kaldı.

36. Dakika sol taraftan gelişen atakta Hakan Yakup Jacoues Horzum’un derinleme pasında topla buluşan İbrahim Koca’nın vuruşuyla top ağlarla buluştu.

40. dakika misafir takımın sağ taraftan kullandığı taç atışında arkaya seken topla buluşan Hasan Demir’in altı pas içerisinde vuruşunu kaleci Mücahit Atalay kurtararak gol şansı tanımadı.

62. Dakika konuk takımın sol taraftan geliştirdiği atakta Muhammet Sait Özvardar’ın ortasında boşta kalan Ali Öztürk topa dokunamayınca top auta gitti.

88. dakika konuk takımın sol taraftan geliştirdiği atakta topla buluşan Berkay Sizer’in kaleye gönderdiği topu kaleci Mücahit Atalay son anda parmaklarıyla çelerek topu kornere gönderdi.

Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Ömer Kocabey, Abdullah Melih Karaduman, Melih Tan

Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş. : Mücahit Atalay xx, Mahmuthan Samet Acar xx, Hakan Yakup Jacoues Horzum xx (Nebi Tiryakioğlu 66 Dk ), İzlem Anıl Balakkız xx, Tayfun Tatlı xx ( Nasrullah Dedemen 50 Dk) , Abdurrahman İlyaz xx, Mikail Albayrak xx, Kaan Öztürk xx (Berat Kartal 80 Dk ), Sancar Yıldırım xx, Sefa Akın Başıbüyük xx, İbrahim Koca xx (Mücahit Karagöz 80 Dk.)

Yedekler: Gürkan Hervenik, Furkan Temir, Emre Yıldırım

Teknik Direktör: Murat Parlak

Kuşadasıspor: Necati Yılmaz xx, Türker Totaş xx (Atakan Aybastı 45 Dk) , Berkay Sizer xx, Emirhan Karagülle xx, Murat Gürbüzerol xx (Ali Öztürk 45 Dk) , Özgür Çelik xx (Süleyman Okçu 73Dk.) Hasan Demir xx (Muhammet Sait Özvardar 55 Dk.), Hamit Bayraktar xx, Emircan Koku xx, Çağrı Ortakaya xx, Taha Yalçıner xx

Yedekler: Mehmet Salih Demircan, Aziz Kızılgün, Ferhat Öztaşdelen

Teknik: Bülent Ataman

Goller: İbrahim Koca (Gümüşhane Spor), (Kuşadası Spor)

Sarı Kartlar: Hakan Yakup Jacoues Horzum, Nasrullah Dedemen, Mücahit Karagöz (Gümüşhane Spor), Murat Gürbüzererol, Hasan Demir (Kuşadası Spor)