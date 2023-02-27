Gümüş kız Nisanur

Samsun Büyükşehir Belediyespor Kulübü milli sporcusu Nisanur Erbil, Avrupa Eskrim Şampiyonası’nda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Estonya’nın başkenti Tallin’de 21-28 Şubat tarihlerinde düzenlenen 2023 Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası’nda ülkemizi genç kadınlar kılıçta temsil eden Samsun Büyükşehir Belediyespor Kulübü milli sporcusu Nisanur Erbil gümüş madalya kazandı. Kariyerinde çok sayıda başarıya imza atan Nisanur Erbil, bir kez daha ’Samsun’un gururu’ oldu.

Başkan Demir kutladı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de, "2023 Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası’nda ülkemizi genç kadınlar kılıçta temsil eden Büyükşehir Belediyesi sporcumuz Nisanur Erbil Genç Kadınlar Avrupa ikincisi oldu. Sporcumuzu canıgönülden tebrik ediyorum" dedi.

“Hedefimiz olimpiyat”

Nisanur ile gurur duyduklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Süleyman Demirtaş ise, "Samsun’umuzun kızı, Türkiye’mizin Şampiyonu Büyükşehir Belediyemizin sporcusu Olimpiyat yolcusu Nisanur Erbil kızımızı yürekten kutluyorum. Daha çok yolumuz var. Hedef Olimpiyat" diye konuştu.