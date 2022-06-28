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Gülçin Esen ve Beyza Tatarlı’dan bronz madalya
19. Akdeniz Oyunları’nda mücadele eden Gülçin Esen ve Beyza Tatarlı, boccede bronz madalya kazandı.
Spor 28.06.2022, 22:53
19. Akdeniz Oyunları’nda mücadele eden Gülçin Esen ve Beyza Tatarlı, boccede bronz madalya kazandı.
Cezayir’in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’nda bocce petank çift kadınlarda Gülçin Esen ve Beyza Tatarlı üçüncülük maçında Cezayirli rakiplerini mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldular.