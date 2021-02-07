Guidetti: "Zorlu maç oynamayı özledik"

2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi’nde 25 maçta 24 galibiyetle zirvede yer alan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, ligin 27. haftasında yarın saat 20.00’de Eczacıbaşı VitrA’yı VakıfBank Spor Sarayı’nda konuk edecek. Ligin ilk yarısındaki karşılaşmada rakibini deplasmanda 2-0 geriden gelerek 3-2 yenen sarı-siyahlılarda Başantrenör Giovanni Guidetti, "Elbette çok zor bir maç olacak. Eczacıbaşı’nın kondisyon durumu şu anda iyi ve son maçlarda başarılı bir oyun sergiliyorlar. Uzun zamandır takım olarak zorlu maçlara çıkmıyoruz, zor mücadelelerde savaşmıyoruz. Bizim için güzel bir mücadele ve test olacak. Zorlu maçlar oynamayı özledik" dedi.

Korona virüs pandemisi nedeniyle Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından tescil edilen 2019-2020 Sultanlar Ligi’ni 63 puanla lider bitiren son iki sezonun şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi’nin 27. haftasında yarın saat 20.00’de Eczacıbaşı VitrA’yı VakıfBank Spor Sarayı’nda konuk edecek. 25 maçta aldığı 24 galibiyetle zirvede yer alan sarı-siyahlılar, ligin ilk yarısındaki karşılaşmada rakibini deplasmanda 2-0 geriden gelerek 3-2 yenmeyi başarmıştı.

Guidetti: "Bizim için iyi bir test olacak"

Eczacıbaşı derbilerinin her zaman zorlu geçtiğini ifade eden VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Elbette çok zor bir maç olacak. Eczacıbaşı’nın kondisyon durumu şu anda iyi ve son maçlarında başarılı bir oyun sergiliyorlar. Uzun zamandır takım olarak zorlu maçlara çıkmıyoruz, zor mücadelelerde savaşmıyoruz. Bizim için güzel bir mücadele ve test olacak. Zorlu maçlar oynamayı özledik" dedi.

Gürkaynak: "Eczacıbaşı maçları önemlidir"

VakıfBank Kaptanı Melis Gürkaynak ise, "Şampiyonlar Ligi’ni iyi bir şekilde geçtik. Üç önemli galibiyet elde ettik. Eczacıbaşı maçı öncesi bizim için iyi bir hazırlık olduğunu düşünüyorum. Eczacıbaşı’yla her zaman önemi yüksek, tempolu maçlar oynuyoruz. Bu maç da onlardan biri olacak. Ligdeki sıralamamız için önemli bir maça çıkacağız. Bu maça da en iyi şekilde hazırlandık" diye konuştu.

Ognjenovic: "Polonya’da çok iyi bir iş çıkardık"

VakıfBank’ın Sırp pasörü Maja Ognjenovic de, "Polonya’da iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Oynadığımız üç maçı da oyun tarzımızı geliştirmek için değerlendirdik. Daha fazla kombinasyonla ve daha hızlı oynadık. Gerçekten iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. Herkesin maksimumunu ortaya koyduğunu ve konsantre olduğunu düşünüyorum. Şimdi Eczacıbaşı maçına odaklandık. Önümüzde Eczacıbaşı ve Fenerbahçe gibi zorlu maçlar, kupa maçları ve çeyrek finaller var. Bu maçlar için hazırlanıyoruz. Sultanlar Ligi’ndeki liderliğimizi sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.