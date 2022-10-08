Guidetti: "Sırbistan bugün bize göre çok güçlüydü"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, Sırbistan mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Sırbistan bugün bize göre çok güçlüydü" dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası 2. tur 4. maçında Polonya’nın Lodz şehrinde Sırbistan karşı karşıya geldi. Milliler Sırbistan’a 20-25, 21-25 ve 23-25’lik setler sonucunda sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. A Milliler bugünkü sonuçla ABD mağlubiyetinden sonra üst üste ikinci mağlubiyetini almış oldu.

Maçın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan A Milli Takım Başantrenörü Giovanni Guidetti şunları "İyi günümüzde olmamamıza ve şartlar bizim için çok iyi olmamasına rağmen takım bugün her şeyi denedi. Takımım son iki sette çok savaştı ve sahadaki bu mücadeleyi beğendim. Fakat Sırbistan bize göre çok fazla güçlü durumdaydı. Çeyrek finale daha iyi bir vaziyette ve mücadele gücü ile gitmeden önce bu maçtan çıkaracağımız çok fazla ders var. Bugünkü oyunumuzu geliştirmek ve daha iyi oynamak için hatalarımızı gözden geçirip bunlara iyi çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.

Derya Cebecioğlu: "Bir sonraki maç çok daha farklı olacak"

A Milli Takım oyuncularından Derya Cebecioğlu ise, "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Bugün sahada oynayan herkes elinden gelenin fazlasını ortaya koyduğunu düşünüyorum. Yapacak bir şey yok, önümüzdeki maça bakmamız gerekiyor. Son dünya şampiyonu Sırbistan ile oynadık. Onlar da bize maçı kesinlikle vermek istemediler ve bizim zayıf yönlerimizi kullandılar. Ama ben bugünkü maçın bu şekilde sonlanmasından dolayı bir sonraki maçımızın çok daha farklı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.