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Guardiola: Açık futbol oynasak Mbappe ile Neymar bizi öldürürdü

PSG'yi 2-1 mağlup eden Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, avantaja rağmen temkinli konuştu.

Spor 29.04.2021, 13:27
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Guardiola: Açık futbol oynasak Mbappe ile Neymar bizi öldürürdü

Paris Saint-Germain'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek ev sahibi avantajını eline geçiren Manchester City'de Pep Guardiola, henüz her şeyin bitmediğini düşünüyor.

"Performanstan çok memnunum ama yolun yarısındayız."ifadelerini kullanan Katalan teknik adam, şunları söyledi:"Golü yedikten sonra baskı hissettik ancak maçın 2. yarısında her anlamda harikaydık. Deplasmanda 2 gol attık ve bu çok önemli. Ancak rövanş maçı öncesi hala yapmamız gereken işler var. Devre arasında kim olduğumuz hakkında konuştuk. Bazı küçük ve aptalça şeyleri düzelttik çünkü bunlar oyuncuların kişiliklerine bağlı olan şeyler.

"AÇIK FUTBOL OYNASAK NEYMAR'LA MBAPPE BİZİ ÖLDÜRÜRDÜ"

Açık futbol oynasaydık, Neymar ve Mbappe bizi öldürürdü. Bayern Münih'e neler yaptıklarını gördük. Bu sebeple tempoyu düşürdük. Maçı açık sahada oynasaydık, Mbappe ve Neymar bizi öldürürdü. Bu yüzden tempoyu düşürmemiz gerekiyordu. Bayern'e karşı da onları gördük, alan kullanımı konusunda bizden 10 bin kat daha iyiler. Oyuncularımın maçtan sonra sakin kaldıkları için mutluydum. Tezahürat yok, sadece sakindiler. Çünkü iki maçı bir sistemde her şeyin olabileceğini biliyoruz."

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