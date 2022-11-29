GSYİAD Sarı Kırmızı Kareler yarışmasının oylaması yapıldı

1905 Galatasaraylı Yöneticiler ve İş Adamları Derneği’nin bu yıl 20. kez düzenlediği Sarı Kırmızı Kareler Fotoğraf ve Video Yarışması’nın oylaması gerçekleşti.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen GSYİAD Sarı Kırmızı Kareler Fotoğraf ve Video Yarışması’nın oylaması Nef Stadyumu’nda yapıldı. Her sene yoğun katılıma sahne olan yarışmada bu sene 48 fotoğraf ve 4 video yarıştı. Seçici kurulda Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 2. Başkan Metin Öztürk, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sarıkaya, Quick Sigorta Grup Başkanı Ahmet Yaşar, Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri ve medyada görev yapan spor müdürleri yer aldı.