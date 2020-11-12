GSYİAD Lounge açılış töreni gerçekleştirildi

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği’nin katkılarıyla oluşturulan Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Kuzey tribünü VIP bölümünde bulunan GSYİAD Lounge alanının açılışı yapıldı.

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamlar Derneği’nin (GSYİAD) Türk Telekom Stadyumu’ndaki lougne açılışı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yönetim kurulu üyeleri, GSYİAD Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Hatipoğlu ve üyelerin katılımı ile gerçekleşti. Galatasaray Spor Kulübü ile yapılan iş birliği anlaşması kapsamında GSYİAD, lounge alanının ön kısmında yer alan bloklardan 118 koltuk aldı.

GSYİAD’ın kurulduğu günden beri Galatasaray’a büyük katkıları olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Cengiz, "GSYİAD’ın kurucu üyelerindenim. Bütün başkanları, yönetimde bulunanları ve üyeleri tebrik ediyorum. Özellikle benim dönemime denk gelen, başkanlık ve yönetimi oluşturan sevgili İbrahim Hatipoğlu da teşekkür ediyorum. Biz ne istediysek reddetmedi. İbrahim Bey benim dönemime geldiği için şanslıyım. İnsan zaten kişi olarak, başkan, lider olarak tek başına hiçbir şey ifade etmez. GSYİAD’a çok teşekkür ediyorum. Galatasaray camiasının en önemli özelliklerinden biri vefadır, sadakattir ve teşekkürdür. Sahiplenme ve aidiyet duygusuyla birlikte 5 ana unsurdan oluşmaktadır. Bir sosyal olgudur. Bu olgu için GSYİAD’a teşekkür ederim" diye konuştu.

İbrahim Hatipoğlu: "Galatasarayımıza ciddi bir proje kazandırdık"

Açılışta konuşan İbrahim Hatipoğlu ise, "Biz hep buradaydık. Kurulduğu günden beri stadyumumuzdaydık. Başkanıma teşekkür ediyorum. Bizler için övgü dolu sözlerden bahsetti. Buna layık olmaya çalışıyoruz. Bu projenin imza gününde bu enerjimiz vardı. Bugün Allah’a şükürler olsun ki tamamladık. Galatasarayımıza ciddi bir proje kazandırdık. Türkiye’de stadyumlarda ilk defa böyle bir alan var. Bu örnek olacak bir yer. Maç öncesi insanların bir araya gelip, sohbet edebilecekleri, yabancı misafirlerimize gururla ağırlayabileceğimiz bir alan oluşturmaya çalıştık. Buranın yapımında emeği geçenlere teşekkür ederim. Mevzu bahis Galatasaray olunca insanların enerjileri, hizmet aşkları artıyor. Yeter ki bu ışığı yakacak lider olsun. Başkanımız da bize bu güne kadar liderliği fazlasıyla yaptı. Bundan sonra burası bizim yuvamız. Burada çok güzel başarılara imza atacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Mustafa Cengiz, İbrahim Hatipoğlu ile birlikte yeni yapılan alanı gezdi.