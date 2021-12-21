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Groenendıjk: "Ölümüne defans yapıp 3 puanı getirmeliydik"

FT Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Francıscus Groenendıjk, iki haftadır son dakikalarda puan kayıpları yaşadıklarını belirterek, "Kötü bile oynasanız skoru korumayı bilmelisiniz. Sadece ölümüne defans yapıp o 3 puanı getirmemiz gerekirdi" dedi.

Spor 21.12.2021, 20:04 21.12.2021, 21:21
Groenendıjk: "Ölümüne defans yapıp 3 puanı getirmeliydik"

FT Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Francıscus Groenendıjk, iki haftadır son dakikalarda puan kayıpları yaşadıklarını belirterek, "Kötü bile oynasanız skoru korumayı bilmelisiniz. Sadece ölümüne defans yapıp o 3 puanı getirmemiz gerekirdi" dedi.

Süper Lig’in 18. haftasında FT Antalyaspor, sahasında ağırladığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Groenendıjk, 4 günde oynadıkları ikinci karşılaşmanın sonuçlarının hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

Geçen hafta son dakikalarda yedikleri golden ders çıkarmadıklarının bu maçta da belli olduğunu dile getiren Groenendıjk, ”Üst üste iki maçta doksan artılarda yediğimiz golden ders almayıp aynı hataya düştük. Bu durum düşündürücü. Son dakikalarda yapmamız gereken basit şekilde oyunu sakinleştirip oynamaktı. Rakibin uzun toplarla oynayıp gol arama üzerine bir taktikle geldiğini biliyoruz. Bu çok belliydi. Bizim yapmamız gereken defans yapmaktı. Ortaya düşen bir topta iki şut ve kaybettiğimizi 4 günde 3 puan var. Bizim futbolumuz bu değil. Bize ancak Alanyaspor ve Trabzonspor maçları referans olabilir. Bugün o iki maçtan çok uzak bir görüntü içindeydik” diye konuştu.

"3 puanı almamız gerekirdi"

Rakibin puan için geldiğinin farkında olduklarını kaydeden Groenendıjk, “Ortaya düşen bir top ve onlar için kazanılan puan bizim için ise kaybedilen 2 puan. Kötü bile oynasanız skoru korumayı bilmelisiniz. Sadece ölümüne defans yapıp o 3 puanı getirmemiz gerekirdi. Futbolda kazanmak ve kaybetmek var. Üzücü şekilde Galatasaray hazırlıklarına başlayacağız. Geçen maçtan ders çıkarmadığımız belli. İki maçtan da ders çıkarıp Galatasaray karşısında istediğimiz sonucu alacağız” dedi.

"Aynaya bakmalıyız"

Kasımpaşa karşısında sayısız hata yaptıklarına değinen Groenendıjk, “Aynaya bakmamız gerekiyor. Rakiple alakalı bir durum yok. Sizin sahada ne yaptığınız önemlidir. Biz bugün vasat bir futbol oynadık. Enerjide düşüktü. Olumsuzluklar eklenince iki puanı kaybettik. Bahaneler yerine nasıl iyi puanlar alacağımız üzerine konuşmalıyız. Ders çıkarmamız gerekiyor. Bu ligde 6 puanlık maçlar vardır. Tek sonuç vardır, 3 puan al ve yoluna devam et. Her maçı iyi oynayarak kazanamazsınız. Kötü oynadığınız maçlarda evinizde 3 puanı almanız gerekir. Son dakikada puanlar kaybedince daha çok göze batıyor. Konsantre olduğumuz nokta son dakika puan kayıpları bunun üzerine yoğunlaşacağız. Özeleştiri yaparak Galatasaray maçına hazırlanacağız” ifadelerine kullandı.

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