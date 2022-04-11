Groenendijk: "Müthiş skor"

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Franciscus Groenendijk, doğru anlarda buldukları gollerle maçı koparttıklarını belirterek, "4-1 müthiş bir skor" dedi.

Süper Lig’in 32. haftasında Antalyaspor, Hatayspor’u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Groenendijk, bu hikayenin parçası olmanın inanılmaz olduğunu belirtti. Kulüp tarihinin en önemli yenilmezlik serisini bu maç itibariyle aldıklarını dile getiren Groenendijk, "Aslında baktığınızda göreve başladığımızdan beri iç sahada tek bir maç kaybettik. Harika bir gidişatımız var. Çok doğru anlarda gollerle maçı koparttık. 4-1 müthiş bir skor. Her zaman stadımızı dolu görmek istiyoruz. Güzel futbol, güzel oyun ve güzel skoru hep beraber paylaşalım. Meydan okumamızı vardı kalan 8 maçta 24 puanlık. Son iki maçta bunun 6’sını aldık, geride 18 kaldı. 24 puanın kaçını alabileceğimizi hiç düşünmedik ama hepsini alıp hedefimize ulaşmak istiyoruz. Maç maç ilerliyoruz. Bugünkü skordan oldukça memnunum" diye konuştu.

"Hayal var"

Avrupa’ya gitme ihtimallerini değerlendiren Groenendijk, "Hayal var tabi ki buna ulaşmak süreç meselesi. Birçok puana ihtiyacımız var. İnanmazsanız olmaz. Biz inanıyoruz. Net hedef olarak bu var mı emin değilim. Puan farkı oldukça fazla, birçok takımı geçmek zorundayız. Her kazandığımız maç bizi nereye götürecek bilemiyoruz. Birkaç hafta önce tehlikeden çıkıp çıkamayacağımızı konuşuyorduk. Maç maç ilerleyip net hedefleri söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.