Groenendijk: “İlaç gibi bir galibiyet"

FTA Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Franciscus Groenendijk, İstanbulspor maçının ardından kötü giden periyottan çıkmak ilaç gibi bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Süper Lig’in 11. haftasında FTA Antalyaspor sahasında ağırladığı İstanbulspor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Groenendijk, takım için önemli bir dönüş maçı olduğunun altını çizdi.

Futbolculardan, yönetime, teknik ekibe, herkesi katkılarından dolayı tebrik eden Groenendijk, “Buradan çıkmak için, kötü periyotları bitirmek için en iyi ilaç bu galibiyetti. Bu galibiyet de şansımızın da yardımıyla 90+6. dakikada geldi. İki hafta önce Konyaspor maçında aynı senaryonun tersi yaşanmıştı. Elimizde olan 3 puan son saniye golüyle, elimizden gitti ve bir puan aldık. Bu maçta ise ilk yarı gereksiz çok top kaybı yaptık. Onlar da tehlikeli ataklarla kalemizde gol aradılar. Alanyaspor maçında da duran toptan gol yedik. Bugün yine duran toptan gol yedik. Bu da geçmişten bazı dersleri çıkarmadığımızı gösteriyor” diye konuştu.

"Final maçımız değildi"

Takımını çok övemeyeceğini ama kendileri için çok önemli olan bir 3 puanı kazandıklarının altını çizen Groenendijk, “Bu periyottan çıkmak için 3 puan önemliydi. Hafta içi her maç öncesi mükemmele yakın çalışıyoruz. Antrenmanlarda istediğimizi sahaya yansıtabiliyoruz. Ancak hafta sonuna geldiğimizde bu senaryo maalesef sahada gerçekleşmedi. Skor anlamında sıkı çalışmanın ödülünü alamadık. Oyunu domine edebilirdik bugün 10 kişi kalan takibe karşı. Ancak bu özgüven kaybından dolayı bunu yapamadık. Şimdi bu galibiyeti kutlama zamanı, önümüzdeki maçlara hazırlanma zamanıdır. Bu maçta alınacak farklı bir skor herhangi bir final maçı değildi ve hiçbir şeyi bitirmeyecekti. Daha 10. haftadayız. Ancak kazanmak bu kötü periyottan çıkma adına önemliydi. Evet en iyi maçımızı oynamadık ancak amacımız 3 puan almaktı. Sahadan 3 puanla ayrıldık" ifadelerini kullandı.