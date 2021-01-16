Göztepe’yi yeni transferi Zulj galibiyete taşıdı

Göztepe deplasmanda Konyaspor’u 3-2 mağlup ederek 6 maç ardan sonra 3 puanla tanıştı. Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Zulj, ilk maçında 2 gol kaydetti.

Süper Lig’in 19. haftasında Göztepe, Konyaspor’a konuk oldu. Maça hızlı başlayan Göztepe, 17. dakikada Mihojevic’i golüyle öne geçti. 30. dakikada sahneye çıkan yeni transfer Zulj, farkı 2’ye çıkarırken ilk yarı Göztepe’nin 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarının 55. dakikasında Cikalleshi, Konyaspor adına farkı 1’e düşürse de, 58. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Zulj, sarı-kırmızılıları 3-1 öne geçirdi. Bu golden 2 dakika sonra Amir Hadziahmetovic skoru 3-2’ye getirdi ancak maçta başka gol olmayınca sarı-kırmızılılar mücadeleden 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Zulj ilk maçında 2 gol birden attı

Bu sonuçla Göztepe, 19 hafta sonunda puanını 22’ye çıkardı. Geçtiğimiz hafta Teknik Direktör İlhan Pakut ile yollarını ayıran Göztepe, Teknik Sorumlu Yasin Güleryüz ile çıktığı maçta galibiyetle tanıştı. 6 maç aranın ardından galip gelen İzmir ekibinde geçtiğimiz günlerde Belçika’nın Anderlecht takımında kadroya katılan Peter Zulj, takımıyla çıktığı ilk maçta 2 gol sevinci yaşadı.