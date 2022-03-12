Göztepeyi 4-2 yenen Trabzonspor şampiyonluğu sonuna kadar hakediyor...
Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Trabzonspor sahasında karşı karşıya geldiği Göztepe’yi 4-2’lik skorla mağlup etti. Süper Lig'in açık ara lideri Trabzonspor, 29. hafta maçında Göztepe'yi konuk etti. Akyazı'da 40 bin taraftarının önünde 4-2 kazanan Fırtına, şampiyonluk yolunda dev bir adım daha attı, en yakın rakibi Konyaspor'la arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 18'e çıkardı. Ligde 13 maçtır kaybetmeyen Abdullah Avcı'nın öğrencileri, iç sahadaki yenilmezlik serisini ise 21 maça taşıdı. Tomas yönetimindeki ilk maçını kaybeden Göztepe ise 27 puanla ateş hattında kaldı.
Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Trabzonspor sahasında karşı karşıya geldiği Göztepe’yi 4-2’lik skorla mağlup etti.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Nwakaeme’nin pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Djaniny, kaleci İrfan Can’ı çalımlayarak meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 3-2
53. dakikada Visca’nın penaltı noktasına yerden pasında topu iyi takip eden Abdulkadir Ömür, meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 4-2
76. dakikada Nwakaeme’nin pasında ceza sahası içine giren Visca’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İrfan Can’ın sağından auta çıktı.
90+1. dakikada ani gelişen Trabzonsor atagından Visca’nın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Bakasetas’dan önce kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı kontrol etti.
Stat: Medical Park
Hakemler: Ali Şansalan xx, Kemal Yılmaz xx, Yusuf Bozdoğan xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Peres xxx, Denswil xxx, Ahmetcan Kaplan xxx, Trondsen xxx (Yusuf Erdoğan dk. 46 xx), Berat xxx (Dorukhan dk. 46 xx), Siopis xxx, Abdulkadir Ömür xxx (Bakasetas dk. 75 x), Visca xxx, Nwakaeme xxx (Kouassi dk. 82 ?), Cornelius xxx (Djaniny dk. 46 xx)
Yedekler: Erce, Hüseyin Türkmen, Koita, Yusuf Erdoğan, İsmail Köybaşı, Serkan Asan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Göztepe: İran Can x, Kerim Alıcı x, Dino Arslanagic x, Angel x, Berkan Emir x, Obinna Nwobodo xx, Aytaç Kara x (Tijanic dk. 65 x), Halil Akbunar xx, Soner Aydoğdu x (Yalçın Kayan dk. 78 x), Ndiaye xx, Di Santo x (Jahovic dk. 78 x)
Yedekler: Kenan, Kahraman, Rodrigues, Rudi Baku, Atakan, Yusuf Talum, Murat Paluli
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Goller: Halil Akbunar (dk. 31), Soner (dk. 43) (Göztepe), Nwakaeme (dk. 34), Abdulkadir Ömür (dk. 37 ve 53), Djaniny (dk. 49) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Uğurcan Çakır, Nwakaeme (Trabzonspor), Aytaç Kara, Berkan Emir (Göztepe)