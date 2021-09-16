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Göztepe’ye derbi öncesi taraftar morali

Göztepe, Süper Lig’in 5. haftasında yarın konuk olacağı Altay derbisinin hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarının son antrenmanını ziyaret ederek moral verdi.

Spor 16.09.2021, 21:51
Göztepe’ye derbi öncesi taraftar morali

Göztepe, Süper Lig’in 5. haftasında yarın konuk olacağı Altay derbisinin hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarının son antrenmanını ziyaret ederek moral verdi.

Süper Lig’in 5. haftasında Göztepe, Altay’a konuk olacak. 18 yıl aradan sonra Süper Lig’de oynanacak ilk İzmir derbisi olması özelliğini taşıyan maç öncesinde Göztepe, bugün akşam saatlerinde yaptığı son antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Adnan Süvari Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, 5’e 2 top kapma, ve taktiksel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Taraftarlardan derbi morali

Göztepe’yi derbi öncesinde taraftarları yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı renklere gönül veren çok sayıda taraftar, Adnan Süvari Tesisleri’ne gelerek takımlarına tezahüratta bulundu. Meşale ve pankartlarla çoşkulu bir atmosfer oluşturan taraftarlar, derbi öncesinde takımlarına moral verdi.

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