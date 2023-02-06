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Göztepe’nin serisi son buldu
Göztepe, Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında deplasmanda oynadığı Gençlerbirliği karşılaşmasını birlikte 2 maçlık galibiyet serisi son buldu.
Spor 06.02.2023, 12:05
Göztepe, Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında deplasmanda oynadığı Gençlerbirliği karşılaşmasını birlikte 2 maçlık galibiyet serisi son buldu.
Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Göztepe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu’nda oynanan müsabakayı sarı-kırmızılı ekip 1-0 kaybetti. Böylece İzmir temsilcisinin 2 maçlık galibiyet serisi sona ermiş oldu. Bu sonuçla birlikte Göztepe, haftayı 10. sırada tamamladı.
Sarı-kırmızılı ayrıca, 3 maç aradan sonra deplasmanda kaybetmiş oldu.