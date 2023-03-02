Göztepe’nin konuğu Boluspor

Göztepe, Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında yarın Boluspor’u konuk edecek. Manisa Futbol Kulübü, Bodrumspor, Sakaryaspor ve Bandırmaspor mücadelelerini seyircisiz oynayan sarı-kırmızılılar, aylar sonra bir lig maçında taraftarıyla buluşacak.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen deprem sonrasında liglere ara verilmişti. Yaklaşık 1 aylık sürenin ardından heyecan yeniden başlayacak. Göztepe de Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Gürsel Aksel Stadyumu’nda play-off yarışı veren Boluspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20’de başlayacak. Öte yandan İzmir temsilcisinde sakatlıklarından dolayı Tuğbey Akgün ve Yasin Öztekin’in forma giyemeyeceği öğrenildi.

Göztepe’nin seyirci yasağı bitiyor

Altay’la oynanan İzmir derbisinde yaşanan olaylar sonucunda 4 maçlık seyircisiz oynama yasağı alan Göztepe’nin, Boluspor müsabakasıyla cezası bitiyor. Bu süreçte evindeki Manisa Futbol Kulübü, Bodrumspor, Sakaryaspor ve Bandırmaspor maçlarını seyircisiz oynayan sarı-kırmızılılar, uzun bir aranın ardından taraftarıyla buluşacak. Öte yandan Göztepeli taraftarların karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdiği de öğrenildi.