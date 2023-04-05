Göztepe’nin file bekçisi Arda, kalede güven veriyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe forması giyen Arda Özçimen, bu sezon forma giydiği 9 maçın 4’ünde kalesini gole kapatarak takımının yükselişinde büyük rol oynadı.

Spor Toto 1. Lig’de yer alan Göztepe’nin akademisinden yetişen 21 yaşındaki file bekçisi Arda Özçimen, bu sezon kurtarışlarıyla, topu oyuna sokması ve kalesindeki duruşuyla dikkatleri üzerine çekti. Genç kaleci sarı-kırmızılı formayla ligde 9 maça çıktı. Kaleyi koruduğu Adanaspor (1), Bandırmaspor (1), Boluspor (1) ve Pendikspor (1) maçlarında toplamda 4 gol yerken, Erzurumspor FK, Altınordu, Tuzlaspor ve Denizlispor müsabakalarında ise kalesini gole kapatmayı başardı. Böylece İzmir temsilcisinin son haftalardaki çıkışında büyük rol oynadı.

Öte yandan Göztepe, 1 ay önce Arda Özçimen’in sözleşmesini 2025-2026 sezonunun sonuna kadar uzattığını duyurmuştu.