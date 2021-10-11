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Göztepe’nin eski futbolcusu hayatını kaybetti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin eski futbolcularından 67 yaşındaki Doğan Küçükduru, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Spor 11.10.2021, 12:36
Göztepe’nin eski futbolcusu hayatını kaybetti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin eski futbolcularından 67 yaşındaki Doğan Küçükduru, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Göztepe’nin 1977-1978 sezonunda şampiyon olan unutulmaz kadrosunda yer alan Doğan Küçükduru, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sarı-kırmızılılarda 1971-1975 ve 1977-1980 yılları arasında 7 sezon forma giyip futbolu yine Göztepe’de bırakan Küçükduru, A Milli Takım’da da 1 kez forma giydi.

Küçükkuru’nun cenazesi korona virüs tedbirleri nedeniyle kulüpte tören yapılmadan, Urla Güvendik Mezarlığında defnedilecek.

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