Göztepe’nin Afyonkarahisar kampı sürüyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe’nin Afyonkarahisar kampı devam ediyor. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanların kondisyon ağırlıklı yapıldığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı ekibin geçtiğimiz hafta başlayan Afyonkarahisar kampı devam ediyor. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanların teknik heyet gözetiminde yapıldığı kaydedildi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan fotoğraf paylaşımlarında ekibin kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaptığı gözlendi.