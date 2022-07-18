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Göztepe’nin, Afyonkarahisar kampı devam ediyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Afyonkarahisar’da girdiği kamp gerçekleştirdiği antrenmanlar ile sürdürüyor.

Spor 18.07.2022, 11:22
Göztepe’nin, Afyonkarahisar kampı devam ediyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Afyonkarahisar’da girdiği kamp gerçekleştirdiği antrenmanlar ile sürdürüyor.

Bu sezon 1. Lig’de mücadele edecek olan Göztepe’de yeni sezon hazırlıkları Afyonkarahisar kampı ile devam ediyor. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanlar kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Kampı hafta sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.

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