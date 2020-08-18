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Göztepe’nin Afyonkarahisar kampı başladı
SÜPER LİG EKİPLERİNDEN GÖZTEPE, YENİ SEZON HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA AFYONKARAHİSAR’DA KAMPA GİRDİ. TAKIMDA EKSİK YA DA SAKAT FUTBOLCUNUN OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ.
Spor 18.08.2020, 16:48
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Göztepe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Afyonkarahisar’da kampa girdi.
Göztepe’nin de kampta tercihi Afyonkarahisar oldu. Karayolu ile kente gelen takım konaklayacağı termal otelde çiçekler ile karşılandı. Futbolcular otel girişinde ateş ölçümleri yapıldıktan sonra içeri alındı.
Sar-kırmızılı ekipte eksik ya da sakat oyuncuların bulunmadığı ayrıca yeni transferler Kubilay Sönmez ve Burak Süleyman da kamp kadrosunda yer aldı.
Takımın önemli oyuncularından Halil Akbunar’ın ise kampta takımdan ayrı çalışacağı öğrenildi.
Göztepe’nin akşam saatlerinde ayağının tozu ile ilk antrenmanına çıkacağı aktarıldı.
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