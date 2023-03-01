Göztepe’nin 3 maçlık İzmir serüveni başlıyor

Göztepe, Spor Toto 1. Lig’de arka arkaya oynayacağı 3 maçta da İzmir dışına çıkmayacak. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Boluspor ve Pendikspor ile evinde, Altınordu ile de deplasmanda oynayacak.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen ligde 3 Mart Cuma günü Boluspor maçıyla tekrar mesaiye başlayacak. Sarı-kırmızılılar, ligde oynayacağı ilk 3 maçta Boluspor ve Pendikspor’u konuk edecekken, deplasmanda da Altınordu ile karşı karşıya gelecek. Göz-Göz böylece İzmir dışına çıkmamış olacak.

Ekrem Dağ ve teknik heyeti, play-off iddiasını güçlendirmek için İzmir’deki maçları kayıpsız geçip, puan durumunda üst sıralara yükselmek istiyor.