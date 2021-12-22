Göztepe’nin 19 yıllık puan hasreti

Göztepe, yarın konuk olacağı Beşiktaş deplasmanından puan ya da puanlar alarak rakibi karşısındaki şanssızlığını kırmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak 19 yıl önce Beşiktaş deplasmanından puanla ayrılmıştı.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Göztepe, yarın saat 20.00’de Beşiktaş’a konuk olacak. Ligde kötü gidişatını sürdüren sarı-kırmızılılar, ligde 14 puanla 18. sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi, 2021 yılında oynayacağı son deplasman maçından puan ya da puanlarla ayrılarak çıkışa geçmek istiyor.

19 yıllık puan hasreti

Göztepe aynı zamanda 19 yıldır Beşiktaş deplasmanından puan alamıyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak 27 Nisan 2002 tarihinde oynadığı maçta aldığı 2-1’lik galibiyetle rakibi karşısındaki son deplasman puanını almıştı. Bu tarihten sonra Beşiktaş’a karşı 5 deplasman maçı daha oynayan Göztepe, bu mücadelelerin tamamından mağlubiyetle ayrılarak İzmir’e eli boş dönmüştü. Sarı-kırmızılı ekip yarın oynanacak maçta alacağı puan ya da puanlarla bu kötü istatistiğini sonlandırmayı hedefliyor.