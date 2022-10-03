Göztepeli Mehmet Ayberk Koşak’tan 6 madalya

Göztepe Spor Kulübü sporcusu Mehmet Ayberk Koşak, Mersin’de düzenlenen Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası’nda 1’i altın, 4’ü gümüş ve 1’i bronz olmak üzere toplamda 6 madalya kazandı.

Mersin’de 30 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasındaArtistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonada Göztepe Spor Kulübü’nü Mehmet Ayberk Koşak, Ferhat Arıcan ve Tamer Aguş temsil etti.

Mehmet Ayberk Koşak, genel tasnifte 2 gümüş, yer aletinde altın, kulplu beygir ve halka aletinde gümüş, barfiks aletinde ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Koşak’ın başarısı üzerine resmi internet sitesinde paylaşım yapan Göztepe Spor Kulübü, Koşak’ı ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.