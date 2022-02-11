Göztepe’den maç yorumcusuna "amigo" tepkisi

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, Türkiye Kupası’na veda ettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Papatya, maçın yorumcusunun yayın esnasında "amigo" edasıyla tepki verdiğini belirterek, "Taraflı tarafsız birçok futbolseverin tepkisini çeken bu ve benzeri hareketlerin tekrarlanmayacağını umuyoruz" dedi.

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Beşiktaş’a penaltılar sonucunda elenmelerinin ardından açıklamada bulundu. Papatya, "Çok inanarak çeyrek final için gittiğimiz bir deplasmandan maalesef istediğimizi alamadan döndük. Etkili ve istekli oyunumuza rağmen turu getirecek üstünlük golünü 120 dakika içerisinde bulmadık penaltı atışları sonucunda yenildik. Üzgünüz, ara vermeden Hatayspor maçı hazırlıklarına başlayarak, ligde daha üst sıralara tırmanmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

"Amigo" tepkisi

Papatya, yayıncı kuruluşta maçı yorumlayan Beşiktaş’ın eski futbolcularından Gökhan Keskin’e de tepki gösterdi. Papatya, "Tabii ki bizim işlerine karışmak gibi bir durumumuz söz konusu olamaz ama maç anlatan spikerin yanında bir amigo edasıyla, olmayan gole dahi aşırı tepki veren yorumcu hiç hoş olmadı. Taraflı tarafsız birçok futbolseverin tepkisini çeken bu ve benzeri hareketlerin tekrarlanmayacağını umuyoruz. Kişinin takımın eski oyuncusu olması gibi bir savunmanın da kabul görmeyeceğinin bilinmesini isterim" açıklamasını yaptı.