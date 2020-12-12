banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Fenerbahçe kendi evinde hezimete uğradı
Fenerbahçe kendi evinde hezimete uğradı
Trabzonspor, Kayseri deplasmanında beraberliğe razı oldu
Trabzonspor, Kayseri deplasmanında beraberliğe razı oldu
Artık kargom kayboldu derdi bitiyor
Artık kargom kayboldu derdi bitiyor
Böyle ödül görülmedi: Fotoğraflayana 10 bin TL ödül
Böyle ödül görülmedi: Fotoğraflayana 10 bin TL ödül

Göztepe’den imalı paylaşım

Göztepe, aleyhine 2 penaltı kararı verildiği ve deplasmanda 3-2 kaybettiği Rizespor maçı sonrasında sosyal medya hesabından "Görevli olarak geldi, görevini yaptı ve gitti!" paylaşımını yaptı.

Spor 12.12.2020, 19:19
3
Göztepe’den imalı paylaşım

Göztepe, aleyhine 2 penaltı kararı verildiği ve deplasmanda 3-2 kaybettiği Rizespor maçı sonrasında sosyal medya hesabından "Görevli olarak geldi, görevini yaptı ve gitti!" paylaşımını yaptı.

Süper Lig’in 12. haftasında Göztepe, Çaykur Rizespor’a konuk oldu. 45. dakikada Mossoro’nun Michalak’ı düşürmesiyle aleyhine penaltı kararı verilen Göztepe, penaltıdan yediği golle ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. İkinci yarıda 2 farklı geriye düşen sarı-kırmızılı takım, 66. dakikada Yalçın Kayan ve 81. dakikada Napoleoni’nin golleriyle beraberliği yakaladı. Maçın 90. dakikasında Göztepe ceza sahasında oluşan karambol sonrasında Yasin Pehlivan’ın Alpaslan Öztürk’ün müdahalesiyle yerde kalmasıyla hakem Özgür Yankaya bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Boldrin’in şutunu kaleci İrfan Can Eğribayat kurtarsa da top oyun alanına döndü. Boldrin bir kez daha şut atsa da top, kaleci İrfan Can’dan bir kez daha oyun alanına döndü ve topu önünde bulan Skoda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Golün ardından hakem Özgür Yankaya kısa bir süre oyunu durdurduktan sonra VAR kararıyla golün geçerli olduğunu kararını verdi. Maçta başka gol olmayınca Göztepe, maçtan 3-2’lik mağlubiyetle ayrıldı.

Göztepe’den imalı paylaşım

Maçın ardından Göztepeli taraftarlar, maç hakemi Özgür Yankaya’ya sosyal medyadan tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı bazı taraftarlar, maçta aleyhlerine verilen 2. penaltı kararında yaşanılan olayın kural hatası olduğunu savundu. Göztepe Spor Kulübü de maçın ardından imalı bir paylaşıma imza attı. Sarı-kırmızılı kulüp, Twitter hesabından "Görevli olarak geldi, görevini yaptı ve gitti" ifadelerinin bulunduğu bir görsel paylaştı. Göztepe’nin bu paylaşımına Göztepe taraftarı olan ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu da "Kim? İsim verin, Özgür Yankaya mı?" şeklinde yanıt verdi. Paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
banner427
Yorumlar (0)
banner422
12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 11 23
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 12 23
4. Beşiktaş 10 19
5. Göztepe 12 18
6. Kasımpaşa 12 18
7. Hatayspor 10 18
8. Karagümrük 12 17
9. Malatyaspor 11 16
10. Konyaspor 11 15
11. Gaziantep FK 10 15
12. Başakşehir 11 15
13. Rizespor 11 15
14. Trabzonspor 12 14
15. Antalyaspor 11 13
16. Sivasspor 10 10
17. Kayserispor 11 10
18. Erzurumspor 11 9
19. Gençlerbirliği 10 8
20. Denizlispor 11 6
21. Ankaragücü 10 5
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 13 24
2. Tuzlaspor 12 24
3. Altınordu 13 24
4. Giresunspor 13 23
5. Adana Demirspor 12 22
6. Samsunspor 13 21
7. Altay 12 20
8. Bursaspor 14 20
9. İstanbulspor 11 18
10. Balıkesirspor 12 15
11. Menemen Belediyespor 12 14
12. Boluspor 12 13
13. Akhisar Bld.Spor 12 13
14. Ümraniye 13 13
15. Adanaspor 9 12
16. Bandırmaspor 13 12
17. Ankaraspor 12 8
18. Eskişehirspor 14 2
Takımlar O P
1. Tottenham 11 24
2. Liverpool 11 24
3. Chelsea 11 22
4. Leicester City 11 21
5. West Ham 12 20
6. Southampton 11 20
7. M. United 10 19
8. Aston Villa 10 18
9. Man City 10 18
10. Everton 11 17
11. Newcastle 11 17
12. Wolverhampton 12 17
13. Crystal Palace 11 16
14. Leeds United 12 14
15. Arsenal 11 13
16. Brighton 11 10
17. Fulham 11 7
18. Burnley 10 6
19. West Bromwich 12 6
20. Sheffield United 11 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 10 26
2. Real Sociedad 12 25
3. Villarreal 12 21
4. Real Madrid 11 20
5. Sevilla 11 19
6. Cádiz 12 18
7. Granada 11 15
8. Real Betis 12 15
9. Barcelona 10 14
10. Valencia 13 14
11. Athletic Bilbao 12 14
12. Elche 10 14
13. Eibar 12 14
14. Deportivo Alaves 12 14
15. Getafe 12 13
16. Real Valladolid 13 13
17. Celta de Vigo 12 13
18. Levante 11 11
19. Osasuna 12 11
20. Huesca 12 8