Son Dakika
İzmir’de doktorun kafasını taşla yardığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Göztepe’den futbolcu Yalçın Kayan’a disiplin cezası
Göztepe, Fatih Karagümrük karşılaşmasında oyundan çıkarken formasını yere atan 21 yaşındaki futbolcu Yalçın Kayan’a para cezası ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 350 adet forma alması cezası verdi.
Spor 03.01.2021, 16:28
6
Göztepe, Fatih Karagümrük karşılaşmasında oyundan çıkarken formasını yere atan 21 yaşındaki futbolcu Yalçın Kayan’a para cezası ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 350 adet forma alması cezası verdi.Göztepe, geçtiğimiz hafta sahasında oynadığı Fatih Karagümrük maçının 87. dakikasında oyundan çıkarken formasını yere atan futbolcusu Yalçın Kayan’a kayıtsız kalamadı. Sarı-kırmızılı kulüp, yönetim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada genç oyuncuya disiplinsiz davranışından dolayı ceza verildiğini duyurdu. 21 yaşındaki futbolcuya 1 aylık maaşı kadar para cezası ve ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere 350 adet yeni sezon forması alması cezası verildi. Yalçın Kayan, alacağı yeni sezon formalarını okullar açılınca ziyaret ederek öğrencilere dağıtacak.
12°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|16
|30
|2. Galatasaray
|15
|30
|3. Gaziantep FK
|15
|28
|4. Beşiktaş
|14
|28
|5. Hatayspor
|15
|27
|6. Fenerbahçe
|14
|26
|7. Trabzonspor
|16
|23
|8. Karagümrük
|15
|21
|9. Malatyaspor
|15
|20
|10. Rizespor
|15
|20
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Konyaspor
|15
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|15
|18
|15. Antalyaspor
|16
|18
|16. Başakşehir
|15
|16
|17. Gençlerbirliği
|15
|16
|18. Ankaragücü
|15
|15
|19. Denizlispor
|15
|13
|20. Erzurumspor
|16
|13
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. Altay
|17
|32
|3. İstanbulspor
|16
|31
|4. Samsunspor
|16
|30
|5. Tuzlaspor
|17
|30
|6. Adana Demirspor
|16
|28
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Menemen Belediyespor
|16
|19
|13. Boluspor
|16
|16
|14. Balıkesirspor
|16
|16
|15. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|16. Adanaspor
|14
|12
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Everton
|16
|29
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Aston Villa
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|17
|36
|2. Atletico Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|17
|29
|4. Villarreal
|17
|29
|5. Sevilla
|15
|27
|6. Barcelona
|15
|25
|7. Granada
|15
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|17
|21
|10. Real Betis
|17
|20
|11. Cádiz
|16
|19
|12. Levante
|16
|18
|13. Deportivo Alaves
|16
|18
|14. Real Valladolid
|17
|18
|15. Getafe
|16
|17
|16. Eibar
|16
|16
|17. Elche
|15
|16
|18. Valencia
|16
|15
|19. Osasuna
|15
|13
|20. Huesca
|16
|12
Sayfalar Tümü