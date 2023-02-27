Göztepe’den depremzede çocuklara ücretsiz eğitim

Göztepe, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde büyük hasarlara sebebiyet veren depremlerden etkilenen çocuklara sarı-kırmızılı spor okullarında ücretsiz eğitim verileceğini duyurdu.

İzmir’in köklü kulüplerinden Göztepe, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen deprem felaketi için yardımlarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, daha önce bölgeye tırlarla yardım malzemeleri gönderirken, Karşıyaka ile düzenlenen temsili maçta da satılan 81 bin 316 dijital biletin depremzede vatandaşlara bağışlanacağını açıklamıştı. Göz-Göz’den son olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, depremzede çocuklarımıza spor okullarımızda ücretsiz eğitim almaları için imkan sağlayacak" denildi.