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Göztepe’de yeni transfer Tannane sakatlandı
Göztepe’nin geçtiğimiz hafta kadrosuna kattığı Faslı orta saha oyuncusu Oussama Tannane, antrenmanda sakatlandı.
Spor 14.01.2022, 14:21
Göztepe’nin geçtiğimiz hafta kadrosuna kattığı Faslı orta saha oyuncusu Oussama Tannane, antrenmanda sakatlandı.
Göztepe, geçtiğimiz hafta sonunda 27 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Oussama Tannane’yi kadrosuna kattığını açıklamıştı. Ligin ikinci yarısının ilk maçında Antalyaspor’a karşı oynanan mücadelede lisansının çıkmaması nedeniyle kadroda yer almayan Tannane, takımla birlikte antrenmanlarına devam ediyordu. 12 Ocak itibariyle lisansı çıkan Faslı oyuncu, antrenman esnasında ayak bileğine darbe alarak sakatlandı.
Göztepe, bağ yaralanması tespit edilen Tannane’nin tedavisine başlandığını duyurdu.