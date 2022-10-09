Göztepe’de Tuzlaspor hazırlıkları sürüyor

Göztepe, Spor Toto 1. Lig’in 9. haftasında sahasında oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig’de 8. haftayı BAY geçiren Göztepe, ligin 9 haftasında 16 Ekim Pazar günü Tuzlaspor’u ağırlayacak. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 16.00’da başlayacak.

Maç öncesinde Göztepe’de hazırlıklar devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde öğle saatlerinde bir antrenman daha gerçekleştirdi. Antrenmanda ısınma çalışmalarının ardından pas çalışması yapan futbolcular, ikinci bölümde ise taktiksel çalışma yaparak antrenmanı tamamladı.