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Göztepe’de Turgay Altay dönemi

Göztepe, Teknik Direktörlük görevine Turgay Altay’ın getirildiğini açıkladı.

Spor 29.06.2022, 13:41
Göztepe’de Turgay Altay dönemi

Göztepe, Teknik Direktörlük görevine Turgay Altay’ın getirildiğini açıkladı.

Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek olan Göztepe’de, bir yandan kulübün Sports Rebuplic şirketine devir işlemleri sürerken, diğer yandan da yeni sezon yapılanması hakkında çalışmalar yürütülüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, bu çalışmalar çerçevesinde Teknik Direktörlük görevine Turgay Altay’ın getirildiğini duyurdu. İzmir temsilcisi, 42 yaşındaki teknik adama “Hoş geldin” diyerek başarılar diledi.

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