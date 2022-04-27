Göztepe’de Tomas ve Soner ile yollar ayrıldı

Süper Lig’den düşmesi matematiksel olarak kesinleşen Göztepe’de teknik direktör Stjepan Tomas ve oyuncu Soner Aydoğdu ile yollar ayrıldı.

Geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmada Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalıp ligden düşmesi kesinleşen Göztepe’de teknik direktör Stjepan Tomas ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Stjepan Tomas, sarı-kırmızılı ekibin başında çıktığı 6 karşılaşmada sadece 1 puan alabilmişti.

Oyuncu Soner Aydoğdu ile de yollarını ayıran sarı-kırmızılı ekibin konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada ise “Oyuncumuz Soner Aydoğdu ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Soner Aydoğdu’ya teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz” denildi.