banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Komedyen Atalay Demirci'nin cezası istinaftan geçti
Komedyen Atalay Demirci'nin cezası istinaftan geçti
Avukatlar ikiye bölündü: Vasilik sona ermeli mi, ermemeli mi?
Avukatlar ikiye bölündü: Vasilik sona ermeli mi, ermemeli mi?
Yılmaz Özdil, Sedat Peker'e teşekkür etti
Yılmaz Özdil, Sedat Peker'e teşekkür etti
Dolar, Euro, altın ve gümüş zirvede yatay seyirde
Dolar, Euro, altın ve gümüş zirvede yatay seyirde

Göztepe’de sağlık kontrolleri başladı

Göztepeli futbolcular, 2021-2022 sezonu öncesinde Medicana International İzmir Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

Spor 29.06.2021, 12:58
Göztepe’de sağlık kontrolleri başladı

Göztepeli futbolcular, 2021-2022 sezonu öncesinde Medicana International İzmir Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı ekipte futbolcular, sezon öncesinde Medicana İzmir International Hastanesi’ne gelerek rutin olarak gerçekleştirilen sağlık kontrollerinden geçti. Burada kardiyoloji, dahiliye, genel cerrahi, ortopedi, göz ve diğer branşlarda muayeneleri yapılan futbolculara, daha sonra EKO, Efor, solunum ve fonksiyon testleri gerçekleştirildi.

Futbolcuların ve teknik ekibin sağlık kontrolleri 3 gün sürecek.
banner486
Yorumlar (0)
30°
açık
banner493