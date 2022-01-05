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Göztepe’de pozitif vaka şoku
Göztepe, 1 futbolcusunda korona virüs vakasına rastlandığını duyurdu.
Spor 05.01.2022, 13:28
Göztepe, 1 futbolcusunda korona virüs vakasına rastlandığını duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de korona virüs şoku yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla 1 futbolcusunda korona virüs vakasına rastlandığını duyurdu. İzmir temsilcisi, testi pozitif çıkan futbolcunun ev izolasyonuna alınarak tedavisinin başladığını duyurdu.