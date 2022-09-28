Göztepe’de Pendikspor mesaisi sürüyor

Göztepe, Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 7. hafta maçında deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak. 1 Ekim Cumartesi günü saat 13.30’da başlayacak karşılaşma Pendik Stadı’nda oynanacak. Karşılaşma öncesinde Göztepe’de hazırlıklar sürüyor. Sarı-kırmızılılar, bugün öğle saatlerinde Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından 5’e 2 pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın ikinci bölümünde ise taktik çalışan Göztepeli futbolcular, antrenmanı sonlandırdı.

Öte yandan, Göztepe ile Pendikspor arasında oynanacak mücadelenin hakem kadrosu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Yapılan açıklamaya göre; mücadelenin orta hakemi Burak Pakkan olurken, yardımcı hakemler ise Cem Özbay ve Mehmet Şengül oldu. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yücel Büyük.