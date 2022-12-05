Göztepe’de, Manisa FK maçının hazırlıkları başladı

Göztepe, Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Manisa FK’yi konuk edeceği mücadelenin hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Bugün öğle saatlerinde Adnan Süvari Tesisleri’nde yapılan antrenmanda, Adanaspor deplasmanında forma giyen oyuncular, rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ilk bölümde pas çalışması, ikinci bölümde de şut çalışmasıyla günü tamamladı.