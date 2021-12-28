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Göztepe'de İrfan Can Eğribayat formasını hiç çıkarmadı

Spor Toto Süper Lig'de ilk devreyi 15 puan ve averajla 19. sırada tamamlayan Göztepe'de kaleci İrfan Can Eğribayat 19 müsabakada da 90 dakika sahada kaldı.

Spor 28.12.2021, 10:22
Göztepe'de İrfan Can Eğribayat formasını hiç çıkarmadı

İZMİR (AA) - İlk devrede istediği sonuçları alamayan Göztepe, 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi aldığı bölümü 15 puanla düşme hattında kapattı. Toplam 22 futbolcunun şans bulduğu Göztepe'de kaleci İrfan Can Eğribayat tüm müsabakalarda 90 dakika kaleyi korudu.

İrfan Can Eğribayat'ın dışında Cherif Ndiaye ile Adis Jahovic de 19 maçta forma giydi. Sarı-kırmızılı ekipte İrfan Can Eğribayat'ın ardından en fazla süre alan oyuncular 1475 dakika ile Obinna Nwobodo ve 1471 dakika ile Dino Arslanagic oldu.

Genç oyuncu Ege Özkayımoğlu 15, takımdan ayrılan Brown Ideye ise 40 dakika sahada kaldı.

En golcü

Toplam 18 gol atan İzmir temsilcisinde Adis Jahovic 4, Cherif Ndiaye ile David Tijanic 3, Dino Arslanagic 2, Atınç Nukan, Beykan Şimşek, Halil Akbunar, Lourency ve Soner Aydoğdu da birer gol buldu.

Adana Demirsporlu Khadim Rassoul da Göztepe adına 1 gol attı.

Toplam 48 sarı ve 4 kırmızı

Beykan Şimşek, Halil Akbunar, Obinna Nwobodo ve Yalçın Kayan'ın kırmızı kartla cezalandırıldığı Göztepe'de 15 futbolcu sarı kart gördü. Berkan Emir, Dino Arslanagic ve Obinna Nwobodo altışar kezle en fazla sarı kart gören oyuncular oldu.

#spor
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